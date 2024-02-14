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Нуртдинов Нургаяз

Место рождения

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.

Дата рождения

1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1919 г.р.

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Нуртдинов Ильяз

Мать: Нуртдинова (Нуртдинова) Миннеруй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нуртдинова (Тимушева) Шяфика Каюмовна

Рождение ребёнка
14.12.1968

Дочь: Авдеева (Нуртдинова) Венера

Мать ребёнка: Нуртдинова (Тимушева) Шяфика Каюмовна

Смерть
Неизвестно

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