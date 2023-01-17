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Мухин Иван Матвеевич

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Мухин Матвей Власович

Мать: Мухина Агафья Савельевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Мухина Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Мухина Мария Афанасьевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Мухин Борис Иванович

Мать ребёнка: Мухина Мария Афанасьевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Мария Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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