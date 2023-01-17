Мухин Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Мухин Матвей Власович
Мать: Мухина Агафья Савельевна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Мухина Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Мухина Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Мухин Борис Иванович
Мать ребёнка: Мухина Мария Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухина Мария Афанасьевна
Смерть
Неизвестно