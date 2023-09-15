Мухина (Толкачева) Агафья Савельевна
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти1792
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Толкачев Савелий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Мухина Прасковья Матвеевна
Отец ребёнка: Мухин Матвей Власович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Мухина София Матвеевна
Отец ребёнка: Мухин Матвей Власович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Мухин Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Мухин Матвей Власович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Мухин Петр Матвеевич
Отец ребёнка: Мухин Матвей Власович
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Мухин Матвей Власович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Мухин Илья Матвеевич
Отец ребёнка: Мухин Матвей Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1792