Мухина (Толкачева) Агафья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Толкачева) Агафья Савельевна

Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Толкачев Савелий Григорьевич

Мать: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Мухина Прасковья Матвеевна

Отец ребёнка: Мухин Матвей Власович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Мухина София Матвеевна

Отец ребёнка: Мухин Матвей Власович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Мухин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Мухин Матвей Власович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Мухин Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Мухин Матвей Власович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Мухин Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Мухин Матвей Власович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Мухин Илья Матвеевич

Отец ребёнка: Мухин Матвей Власович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Матвей Власович

Смерть
1792
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