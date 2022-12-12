Мухин Матвей Власович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти1788
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Мухина Прасковья Матвеевна
Мать ребёнка: Мухина Агафья Савельевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Мухина София Матвеевна
Мать ребёнка: Мухина Агафья Савельевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Мухин Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Мухина Агафья Савельевна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Мухин Петр Матвеевич
Мать ребёнка: Мухина Агафья Савельевна
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Мухина Агафья Савельевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Мухин Илья Матвеевич
Мать ребёнка: Мухина Агафья Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухина Агафья Савельевна
Смерть
1788