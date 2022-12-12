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Мухин Матвей Власович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Мухина Прасковья Матвеевна

Мать ребёнка: Мухина Агафья Савельевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Мухина София Матвеевна

Мать ребёнка: Мухина Агафья Савельевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Мухин Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Мухина Агафья Савельевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Мухин Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Мухина Агафья Савельевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Мухин Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Мухина Агафья Савельевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Мухин Илья Матвеевич

Мать ребёнка: Мухина Агафья Савельевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Агафья Савельевна

Смерть
1788
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