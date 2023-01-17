Мухина Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина Мария Афанасьевна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Мухина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Мухин Иван Матвеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Мухин Борис Иванович

Отец ребёнка: Мухин Иван Матвеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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