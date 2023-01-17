Мухина Мария Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Мухина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Мухин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Мухин Борис Иванович
Отец ребёнка: Мухин Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухин Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно