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Нескоблинов Сергий Григорьев

Место рождения

с. Богана, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Нескоблен Григорий

Мать: (Нескоблен) Лукерья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нескоблинова) Мария Сергиева

Мать ребёнка: (Нескоблинова) Дария Архиппова

Бракосочетание
11.01.1814

Жена: (Нескоблинова) Дария Архиппова

[Witnesses: Ларион Лепилин, Трафим Мардовин]
Рождение ребёнка
06.06.1815

Сын: Нескоблинов Иларион Сергиев

Мать ребёнка: (Нескоблинова) Дария Архиппова

Рождение ребёнка
01.10.1817

Дочь: (Нескоблинова) Устиния Сергиева

Мать ребёнка: (Нескоблинова) Дария Архиппова

Рождение ребёнка
22.08.1822

Сын: Нескоблинов Харитон Сергиев

Мать ребёнка: (Нескоблинова) Дария Архиппова

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Нескоблинова) Марина Сергиева

Мать ребёнка: (Нескоблинова) Дария Архиппова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Нескоблинова) Агрипина Сергиева

Мать ребёнка: (Нескоблинова) Дария Архиппова

Рождение ребёнка
27.01.1836

Дочь: (Нескоблинова) Анна Сергиева

Мать ребёнка: (Нескоблинова) Дария Архиппова

Смерть
После 1858

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