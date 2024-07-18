Нескоблинов Сергий Григорьев
Место рожденияс. Богана, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Нескоблен Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нескоблинова) Мария Сергиева
Мать ребёнка: (Нескоблинова) Дария Архиппова
Бракосочетание
11.01.1814
[Witnesses: Ларион Лепилин, Трафим Мардовин]
Рождение ребёнка
06.06.1815
Сын: Нескоблинов Иларион Сергиев
Мать ребёнка: (Нескоблинова) Дария Архиппова
Рождение ребёнка
01.10.1817
Дочь: (Нескоблинова) Устиния Сергиева
Мать ребёнка: (Нескоблинова) Дария Архиппова
Рождение ребёнка
22.08.1822
Сын: Нескоблинов Харитон Сергиев
Мать ребёнка: (Нескоблинова) Дария Архиппова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Нескоблинова) Марина Сергиева
Мать ребёнка: (Нескоблинова) Дария Архиппова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Нескоблинова) Агрипина Сергиева
Мать ребёнка: (Нескоблинова) Дария Архиппова
Рождение ребёнка
27.01.1836
Дочь: (Нескоблинова) Анна Сергиева
Мать ребёнка: (Нескоблинова) Дария Архиппова
Смерть
После 1858