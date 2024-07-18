(Нескоблинова) Дария Архиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нескоблинова) Дария Архиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нескоблинова) Мария Сергиева

Отец ребёнка: Нескоблинов Сергий Григорьев

Бракосочетание
11.01.1814

Муж: Нескоблинов Сергий Григорьев

[Witnesses: Ларион Лепилин, Трафим Мардовин]
Рождение ребёнка
06.06.1815

Сын: Нескоблинов Иларион Сергиев

Отец ребёнка: Нескоблинов Сергий Григорьев

Рождение ребёнка
01.10.1817

Дочь: (Нескоблинова) Устиния Сергиева

Отец ребёнка: Нескоблинов Сергий Григорьев

Рождение ребёнка
22.08.1822

Сын: Нескоблинов Харитон Сергиев

Отец ребёнка: Нескоблинов Сергий Григорьев

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Нескоблинова) Марина Сергиева

Отец ребёнка: Нескоблинов Сергий Григорьев

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Нескоблинова) Агрипина Сергиева

Отец ребёнка: Нескоблинов Сергий Григорьев

Рождение ребёнка
27.01.1836

Дочь: (Нескоблинова) Анна Сергиева

Отец ребёнка: Нескоблинов Сергий Григорьев

Смерть
После 1834

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