Куранова Капитолина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранова Капитолина Алексеевна

Куранова Капитолина Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879

Отец: Куранов Алексей

Мать: Куранова Пелагея Константиновна

В семейном списке 1892 года 13 лет
Рождение ребёнка
11.06.1898 ст.

Дочь: Куранова Акилина

Отец ребёнка: не указан

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанине Василий Михайлович Смирнов и Александра Андреевна Юдина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-26 файл 40 номер 66
Рождение ребёнка
06.06.1899 ст.

Сын: Куранов Петр

Отец ребёнка: не указан

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Иван Васильевич Смирнов и казачка Мария Алексеевна Малетина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-29 файл 30 номер 78
Рождение ребёнка
04.04.1901 ст.

Сын: Куранов Василий

Отец ребёнка: не указан

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещане Иван Исаевич Вакуров и Анна Николаевна Тарасова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-34 файл 21 номер 58
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close