Куранова Капитолина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1879
Отец: Куранов Алексей
В семейном списке 1892 года 13 лет
Рождение ребёнка
11.06.1898 ст.
Дочь: Куранова Акилина
Отец ребёнка: не указан
Восприемники: мещанине Василий Михайлович Смирнов и Александра Андреевна Юдина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-26 файл 40 номер 66
Рождение ребёнка
06.06.1899 ст.
Сын: Куранов Петр
Отец ребёнка: не указан
Восприемники: мещанин Иван Васильевич Смирнов и казачка Мария Алексеевна Малетина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-29 файл 30 номер 78
Рождение ребёнка
04.04.1901 ст.
Сын: Куранов Василий
Отец ребёнка: не указан
Восприемники: мещане Иван Исаевич Вакуров и Анна Николаевна Тарасова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-34 файл 21 номер 58
Смерть
Неизвестно