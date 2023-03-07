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Куранов Алексей

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

До 1888

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1858 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Дочь: Куранова Капитолина Алексеевна

Мать ребёнка: Куранова Пелагея Константиновна

В семейном списке 1892 года 13 лет
Рождение ребёнка
1880

Сын: Куранов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Куранова Пелагея Константиновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 11 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Дочь: Зомит Таисия Алексеевна

Мать ребёнка: Куранова Пелагея Константиновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 7 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1889

Дочь: Куранова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Куранова Пелагея Константиновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 3 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куранова Пелагея Константиновна

Смерть
До 1888
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