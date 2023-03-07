Куранов Алексей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиДо 1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1879
Дочь: Куранова Капитолина Алексеевна
Мать ребёнка: Куранова Пелагея Константиновна
В семейном списке 1892 года 13 лет
Рождение ребёнка
1880
Сын: Куранов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Куранова Пелагея Константиновна
В семейном списке 1892 года 11 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Дочь: Зомит Таисия Алексеевна
Мать ребёнка: Куранова Пелагея Константиновна
В семейном списке 1892 года 7 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1889
Дочь: Куранова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Куранова Пелагея Константиновна
В семейном списке 1892 года 3 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1888