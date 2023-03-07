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Куранова Наталия

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

20.08.1904 ст.

Дата смерти

09.12.1907 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Вычислено 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1904 ст.

Отец: не указан

Мать: Куранова Капитолина Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Петр Иванович Петриков и казачка девица Анастасия Алексеевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-47 файл 48 номер 109
Смерть
09.12.1907 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от воспаления почек в возрасте 3 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-61 файл 62 номер 134
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