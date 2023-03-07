Куранова Наталия
Место рождения
Дата рождения20.08.1904 ст.
Дата смерти09.12.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1904 ст.
Отец: не указан
Восприемники: мещанин Петр Иванович Петриков и казачка девица Анастасия Алексеевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-47 файл 48 номер 109
Смерть
09.12.1907 ст.
Умерла от воспаления почек в возрасте 3 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-61 файл 62 номер 134