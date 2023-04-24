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Куранов Петр

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

06.06.1899 ст.

Дата смерти

05.06.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Вычислено 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1899 ст.

Отец: не указан

Мать: Куранова Капитолина Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Иван Васильевич Смирнов и казачка Мария Алексеевна Малетина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-29 файл 30 номер 78
Смерть
05.06.1900 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от поноса в возрасте 11 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-34 файл 21 номер 65
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