Куранов Петр
Место рождения
Дата рождения06.06.1899 ст.
Дата смерти05.06.1900 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1899 ст.
Отец: не указан
Восприемники: мещанин Иван Васильевич Смирнов и казачка Мария Алексеевна Малетина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-29 файл 30 номер 78
Смерть
05.06.1900 ст.
Умер от поноса в возрасте 11 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-34 файл 21 номер 65