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Смоляр Параска

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смоляр Мария Исакиевна

Отец ребёнка: Смоляр Исай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляр Дорош Исакиевич

Отец ребёнка: Смоляр Исай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смоляр Василиса Исакиевна

Отец ребёнка: Смоляр Исай Иванович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Смоляр Ананий Исаевич

Отец ребёнка: Смоляр Исай Иванович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Котелевец (Смоляр) Елена Исакиевна

Отец ребёнка: Смоляр Исай Иванович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Смоляр Онисим Исакиевич

Отец ребёнка: Смоляр Исай Иванович

Смерть
Неизвестно

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