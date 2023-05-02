Смоляр Ананий Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1981
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Смоляр Исай Иванович
Мать: Смоляр Параска
Рождение ребёнка
26.03.1913
Мать ребёнка: Смоляр Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смоляр Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смоляр Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смоляр Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смоляр Дарья Иванова
Смерть
1981