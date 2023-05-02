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Смоляр Ананий Исаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Смоляр Исай Иванович

Мать: Смоляр Параска

Рождение ребёнка
26.03.1913

Сын: Смоляр Алексей Ананьевич

Мать ребёнка: Смоляр Дарья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляр Николай Ананьевич

Мать ребёнка: Смоляр Дарья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляр Макар Ананьевич

Мать ребёнка: Смоляр Дарья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляр Дмитрий Ананьевич

Мать ребёнка: Смоляр Дарья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляр Иван Ананьевич

Мать ребёнка: Смоляр Дарья Иванова

Смерть
1981
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