Смоляр (Коваленко) Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоляр (Коваленко) Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коваленко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1913

Сын: Смоляр Алексей Ананьевич

Отец ребёнка: Смоляр Ананий Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляр Николай Ананьевич

Отец ребёнка: Смоляр Ананий Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляр Макар Ананьевич

Отец ребёнка: Смоляр Ананий Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляр Дмитрий Ананьевич

Отец ребёнка: Смоляр Ананий Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляр Иван Ананьевич

Отец ребёнка: Смоляр Ананий Исаевич

Смерть
Неизвестно