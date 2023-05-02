Смоляр (Коваленко) Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коваленко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1913
Отец ребёнка: Смоляр Ананий Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смоляр Ананий Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смоляр Ананий Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смоляр Ананий Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смоляр Ананий Исаевич
Смерть
Неизвестно