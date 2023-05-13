Котелевец (Смоляр) Елена Исакиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотелевец (Смоляр) Елена Исакиевна

Котелевец (Смоляр) Елена Исакиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Смоляр Исай Иванович

Мать: Смоляр Параска

Смерть
1930
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close