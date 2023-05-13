Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Котелевец (Смоляр) Елена Исакиевна
Котелевец (Смоляр) Елена Исакиевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1895
Дата смерти
1930
Пол
Женский
Отец
Смоляр Исай Иванович
Мать
Смоляр Параска
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕН
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец:
Смоляр Исай Иванович
Мать:
Смоляр Параска
Смерть
1930
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия