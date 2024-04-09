Потылицын Егор Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Потылицын Иван Михайлов
Мать: Марья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Дмитриева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Потылицына) Параскева Егорова
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Потылицына) Анна Егорова
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева
Смерть
Неизвестно