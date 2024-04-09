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Потылицын Егор Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Потылицын Иван Михайлов

Мать: Марья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Дмитриева

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Потылицына) Параскева Егорова

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Потылицына) Анна Егорова

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева

Рождение ребёнка
1779

Сын: Потылицын Павел Егоров

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева

Рождение ребёнка
1782

Сын: Потылицын Федор Егоров

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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