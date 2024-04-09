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Марья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1756

Сын: Потылицын Егор Иван

Отец ребёнка: Потылицын Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1758

Сын: Потылицын Никифор Иванов

Отец ребёнка: Потылицын Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Потылицын) Ирина Иванова

Отец ребёнка: Потылицын Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно

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