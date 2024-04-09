Марья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Сын: Потылицын Егор Иван
Отец ребёнка: Потылицын Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Потылицын Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Потылицын) Ирина Иванова
Отец ребёнка: Потылицын Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно