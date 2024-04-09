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Потылицын Никифор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Потылицын Иван Михайлов

Мать: Марья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Андреева

Рождение ребёнка
1778

Сын: Потылицын Ефим Никифоров

Мать ребёнка: Ирина Андреева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Потылицын) Пелагея Никифорова

Мать ребёнка: Ирина Андреева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Потылицына) Крестина Никифорова

Мать ребёнка: Ирина Андреева

Смерть
Неизвестно

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