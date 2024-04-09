Потылицын Никифор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Потылицын Иван Михайлов
Мать: Марья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Андреева
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Ирина Андреева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Потылицын) Пелагея Никифорова
Мать ребёнка: Ирина Андреева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Потылицына) Крестина Никифорова
Мать ребёнка: Ирина Андреева
Смерть
Неизвестно