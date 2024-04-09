Потылицын Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотылицын Иван Михайлов

Потылицын Иван Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Потылицын Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Михайлова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Потылицын Егор Иван

Мать ребёнка: Марья Михайлова

Рождение ребёнка
1758

Сын: Потылицын Никифор Иванов

Мать ребёнка: Марья Михайлова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Потылицын) Ирина Иванова

Мать ребёнка: Марья Михайлова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.