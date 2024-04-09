Потылицын Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Потылицын Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Михайлова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Потылицын Егор Иван
Мать ребёнка: Марья Михайлова
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Марья Михайлова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Потылицын) Ирина Иванова
Мать ребёнка: Марья Михайлова
Смерть
Неизвестно