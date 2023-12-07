Анкудинов Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1773
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1793
Сын: Анкудинов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Анкудинова (Мягоньких) Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
30.11.1802
Сын: Анкудинов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Анкудинова (Акилина) Федоровна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Анкудинова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Анкудинова (Акилина) Федоровна
Смерть
Неизвестно