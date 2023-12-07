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Анкудинов Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1773

Отец: Анкудинов Дмитрий Иванович

Мать: Анкудинова Аграфена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анкудинова (Мягоньких) Акулина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анкудинова (Акилина) Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Анкудинов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Анкудинова (Мягоньких) Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
30.11.1802

Сын: Анкудинов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Анкудинова (Акилина) Федоровна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Анкудинова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Анкудинова (Акилина) Федоровна

Смерть
Неизвестно

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