Анкудинов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анкудинов Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Анкудинов Иван

Мать: Анкудинова (Москвитинова) Анна Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анкудинова Аграфена Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Анкудинов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Анкудинова Аграфена Алексеевна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Дауркина (Анкудинова) Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Анкудинова Аграфена Алексеевна

Рождение ребёнка
17.01.1773

Сын: Анкудинов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Анкудинова Аграфена Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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