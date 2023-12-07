Анкудинов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1763
Сын: Анкудинов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Анкудинова Аграфена Алексеевна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Дауркина (Анкудинова) Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Анкудинова Аграфена Алексеевна
Рождение ребёнка
17.01.1773
Сын: Анкудинов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Анкудинова Аграфена Алексеевна
Смерть
Неизвестно