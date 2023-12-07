Анкудинов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анкудинов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Пелагея Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анкудинова (Москвитинова) Анна Фроловна

Работа или профессия
Неизвестно
служилый Якутска
Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1726

Дочь: Брелева (Анкудинова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Анкудинова (Москвитинова) Анна Фроловна

Рождение ребёнка
1726

Сын: Анкудинов Иванi Иванович

Мать ребёнка: Анкудинова (Москвитинова) Анна Фроловна

Рождение ребёнка
1727

Сын: Анкудинов Иванii Иванович

Мать ребёнка: Анкудинова (Москвитинова) Анна Фроловна

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Шумилова (Анкудинова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Анкудинова (Москвитинова) Анна Фроловна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Анкудинов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Анкудинова (Москвитинова) Анна Фроловна

Рождение ребёнка
1740

Дочь: (Анкудинова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Анкудинова (Москвитинова) Анна Фроловна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Анкудинов Федор Иванович

Мать ребёнка: Анкудинова (Москвитинова) Анна Фроловна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Караулова (Анкудинова) Афимия Ивановна

Мать ребёнка: Исакова Пелагея Максимовна

Смерть
Неизвестно

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