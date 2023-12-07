Анкудинов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
служилый Якутска
Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Брелева (Анкудинова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Анкудинова (Москвитинова) Анна Фроловна
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: Анкудинова (Москвитинова) Анна Фроловна
Рождение ребёнка
1727
Сын: Анкудинов Иванii Иванович
Мать ребёнка: Анкудинова (Москвитинова) Анна Фроловна
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Шумилова (Анкудинова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Анкудинова (Москвитинова) Анна Фроловна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Анкудинов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Анкудинова (Москвитинова) Анна Фроловна
Рождение ребёнка
1740
Дочь: (Анкудинова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Анкудинова (Москвитинова) Анна Фроловна
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Анкудинова (Москвитинова) Анна Фроловна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Караулова (Анкудинова) Афимия Ивановна
Мать ребёнка: Исакова Пелагея Максимовна
Смерть
Неизвестно