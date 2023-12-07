Анкудинов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Анкудинова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Анкудинова Лукерья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Анкудинова) Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Анкудинова Лукерья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно