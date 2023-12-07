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Анкудинов Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Анкудинов Иван

Мать: Анкудинова (Москвитинова) Анна Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анкудинова Лукерья Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Анкудинова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Анкудинова Лукерья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Анкудинова) Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Анкудинова Лукерья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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