Анкудинова Лукерья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анкудинова Лукерья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Анкудинов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Анкудинов Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анкудинов Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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