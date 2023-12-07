Анкудинова (Москвитинова) Анна Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Москвитинов Фрол Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анкудинов Иван
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Брелева (Анкудинова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Анкудинов Иван
Рождение ребёнка
1726
Отец ребёнка: Анкудинов Иван
Рождение ребёнка
1727
Сын: Анкудинов Иванii Иванович
Отец ребёнка: Анкудинов Иван
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Шумилова (Анкудинова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Анкудинов Иван
Рождение ребёнка
1734
Сын: Анкудинов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Анкудинов Иван
Рождение ребёнка
1740
Дочь: (Анкудинова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Анкудинов Иван
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Анкудинов Иван
Смерть
Неизвестно