Анкудинова (Москвитинова) Анна Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анкудинова (Москвитинова) Анна Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Москвитинов Фрол Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анкудинов Иван

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Брелева (Анкудинова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Анкудинов Иван

Рождение ребёнка
1726

Сын: Анкудинов Иванi Иванович

Отец ребёнка: Анкудинов Иван

Рождение ребёнка
1727

Сын: Анкудинов Иванii Иванович

Отец ребёнка: Анкудинов Иван

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Шумилова (Анкудинова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Анкудинов Иван

Рождение ребёнка
1734

Сын: Анкудинов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Анкудинов Иван

Рождение ребёнка
1740

Дочь: (Анкудинова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Анкудинов Иван

Рождение ребёнка
1742

Сын: Анкудинов Федор Иванович

Отец ребёнка: Анкудинов Иван

Смерть
Неизвестно

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