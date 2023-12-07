Анкудинова Аграфена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анкудинова Аграфена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анкудинов Дмитрий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Анкудинов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Анкудинов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Дауркина (Анкудинова) Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Анкудинов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
17.01.1773

Сын: Анкудинов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Анкудинов Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно

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