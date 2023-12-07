Анкудинова Аграфена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1763
Сын: Анкудинов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Анкудинов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Дауркина (Анкудинова) Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Анкудинов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
17.01.1773
Сын: Анкудинов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Анкудинов Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно