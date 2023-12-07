Анкудинова (Акилина) Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1802
Сын: Анкудинов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Анкудинов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Анкудинова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Анкудинов Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно