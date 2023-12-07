Анкудинова (Акилина) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анкудинова (Акилина) Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анкудинов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.11.1802

Сын: Анкудинов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Анкудинов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Анкудинова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Анкудинов Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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