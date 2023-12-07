Анкудинова (Мягоньких) Акулина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анкудинова (Мягоньких) Акулина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анкудинов Василий Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Анкудинов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Анкудинов Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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