Анкудинова (Мягоньких) Акулина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1793
Сын: Анкудинов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Анкудинов Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно