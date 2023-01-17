Фомин Николай Фадеев
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти17.08.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Фадей Фомин
Мать: Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
19.06.1843
Дочь: Аграфена Николаева
Мать ребёнка: Ксения Трофимова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Прасковья Николаева
Мать ребёнка: Ксения Трофимова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Аграфена Николаева
Мать ребёнка: Ксения Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Трофимова
Смерть
17.08.1854