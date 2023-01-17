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Фомин Николай Фадеев

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

17.08.1854

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Фадей Фомин

Мать: Анастасия Иванова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.06.1843

Дочь: Аграфена Николаева

Мать ребёнка: Ксения Трофимова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Прасковья Николаева

Мать ребёнка: Ксения Трофимова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Аграфена Николаева

Мать ребёнка: Ксения Трофимова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Трофимова

Смерть
17.08.1854
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