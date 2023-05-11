Фадей Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФадей Фомин

Фадей Фомин

Место рождения

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Фома Васильев

Мать: Евдокия Федорова

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Матрена Фадеева

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Прокофий Фадеев

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
1806
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Домна Фадеева

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Прасковья Фадеева

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Василий Фадеев

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Фомин Николай Фадеев

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Прасковья Фадеева

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.05.1823

Дочь: Феодосья Фаддеева

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евдокия Фадеева

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1864
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close