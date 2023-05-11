Фадей Фомин
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Фома Васильев
Мать: Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Матрена Фадеева
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Прокофий Фадеев
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Место жительства
1806
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Домна Фадеева
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Прасковья Фадеева
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Василий Фадеев
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Фомин Николай Фадеев
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Прасковья Фадеева
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
26.05.1823
Дочь: Феодосья Фаддеева
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евдокия Фадеева
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
Смерть
После 1864