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Домна Фадеева

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Фадей Фомин

Мать: Анастасия Иванова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Екатерина Акимова

Отец ребёнка: Харламов Аким Исаев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Фекла Акимова

Отец ребёнка: Харламов Аким Исаев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Харламов Андрей Акимов

Отец ребёнка: Харламов Аким Исаев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.03.1842

Дочь: Мария Акимова

Отец ребёнка: Харламов Аким Исаев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харламов Аким Исаев

Смерть
Неизвестно
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