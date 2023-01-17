Домна Фадеева
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Фадей Фомин
Мать: Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Екатерина Акимова
Отец ребёнка: Харламов Аким Исаев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Фекла Акимова
Отец ребёнка: Харламов Аким Исаев
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Харламов Аким Исаев
Рождение ребёнка
26.03.1842
Дочь: Мария Акимова
Отец ребёнка: Харламов Аким Исаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харламов Аким Исаев
Смерть
Неизвестно