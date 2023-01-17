Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

До 1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Матрена Фадеева

Отец ребёнка: Фадей Фомин

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Прокофий Фадеев

Отец ребёнка: Фадей Фомин

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Домна Фадеева

Отец ребёнка: Фадей Фомин

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Прасковья Фадеева

Отец ребёнка: Фадей Фомин

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Василий Фадеев

Отец ребёнка: Фадей Фомин

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Фомин Николай Фадеев

Отец ребёнка: Фадей Фомин

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Прасковья Фадеева

Отец ребёнка: Фадей Фомин

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.05.1823

Дочь: Феодосья Фаддеева

Отец ребёнка: Фадей Фомин

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евдокия Фадеева

Отец ребёнка: Фадей Фомин

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 1864
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