Анастасия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиДо 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Матрена Фадеева
Отец ребёнка: Фадей Фомин
Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1805
Сын: Прокофий Фадеев
Отец ребёнка: Фадей Фомин
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Домна Фадеева
Отец ребёнка: Фадей Фомин
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Прасковья Фадеева
Отец ребёнка: Фадей Фомин
Рождение ребёнка
1815
Сын: Василий Фадеев
Отец ребёнка: Фадей Фомин
Рождение ребёнка
1819
Сын: Фомин Николай Фадеев
Отец ребёнка: Фадей Фомин
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Прасковья Фадеева
Отец ребёнка: Фадей Фомин
Рождение ребёнка
26.05.1823
Дочь: Феодосья Фаддеева
Отец ребёнка: Фадей Фомин
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евдокия Фадеева
Отец ребёнка: Фадей Фомин
Смерть
До 1864