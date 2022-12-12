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Аграфена Федотова

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.
1819 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.01.1855

Муж: Андрей Евсеев

Рождение ребёнка
1856

Сын: Павел Андреев

Отец ребёнка: Андрей Евсеев

Рождение ребёнка
1861

Сын: Степан Андреев

Отец ребёнка: Андрей Евсеев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.06.1864

Дочь: Акулина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Евсеев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Николай Фадеев

Смерть
Неизвестно
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