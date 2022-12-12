Аграфена Федотова
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1855
Муж: Андрей Евсеев
Рождение ребёнка
1856
Сын: Павел Андреев
Отец ребёнка: Андрей Евсеев
Рождение ребёнка
1861
Сын: Степан Андреев
Отец ребёнка: Андрей Евсеев
Рождение ребёнка
06.06.1864
Дочь: Акулина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Евсеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фомин Николай Фадеев
Смерть
Неизвестно