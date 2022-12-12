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Акулина Андреева

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

06.06.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1864

Отец: Андрей Евсеев

Мать: Аграфена Федотова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.11.1881

Муж: Фаддеев Илья Яковлев

Рождение ребёнка
25.01.1885

Сын: Фаддеев Иван Ильин

Отец ребёнка: Фаддеев Илья Яковлев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.07.1888

Дочь: Мария Ильина

Отец ребёнка: Фаддеев Илья Яковлев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.06.1890

Сын: Фаддеев Сергей Ильин

Отец ребёнка: Фаддеев Илья Яковлев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.06.1891

Сын: Фаддеев Павел Ильин

Отец ребёнка: Фаддеев Илья Яковлев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.02.1893

Сын: Фаддеев Федор Ильин

Отец ребёнка: Фаддеев Илья Яковлев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.07.1894

Сын: Фаддеев Илья Ильич

Отец ребёнка: Фаддеев Илья Яковлев

Рождение ребёнка
21.04.1896

Сын: Фаддеев Георгий Ильин

Отец ребёнка: Фаддеев Илья Яковлев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.12.1898

Дочь: Варвара Ильина

Отец ребёнка: Фаддеев Илья Яковлев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.03.1901

Дочь: Вера Ильинична

Отец ребёнка: Фаддеев Илья Яковлев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ксения Ильина

Отец ребёнка: Фаддеев Илья Яковлев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.03.1908

Сын: Фаддеев Герасим Ильич

Отец ребёнка: Фаддеев Илья Яковлев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаддеев Петр Ильич

Отец ребёнка: Фаддеев Илья Яковлев

Смерть
Неизвестно
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