Акулина Андреева
Место рождения
Дата рождения06.06.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1864
Отец: Андрей Евсеев
Мать: Аграфена Федотова
Бракосочетание
11.11.1881
Муж: Фаддеев Илья Яковлев
Рождение ребёнка
25.01.1885
Сын: Фаддеев Иван Ильин
Отец ребёнка: Фаддеев Илья Яковлев
Рождение ребёнка
04.07.1888
Дочь: Мария Ильина
Отец ребёнка: Фаддеев Илья Яковлев
Рождение ребёнка
16.06.1890
Сын: Фаддеев Сергей Ильин
Отец ребёнка: Фаддеев Илья Яковлев
Рождение ребёнка
23.06.1891
Сын: Фаддеев Павел Ильин
Отец ребёнка: Фаддеев Илья Яковлев
Рождение ребёнка
15.02.1893
Сын: Фаддеев Федор Ильин
Отец ребёнка: Фаддеев Илья Яковлев
Рождение ребёнка
17.07.1894
Сын: Фаддеев Илья Ильич
Отец ребёнка: Фаддеев Илья Яковлев
Рождение ребёнка
21.04.1896
Отец ребёнка: Фаддеев Илья Яковлев
Рождение ребёнка
06.12.1898
Дочь: Варвара Ильина
Отец ребёнка: Фаддеев Илья Яковлев
Рождение ребёнка
31.03.1901
Дочь: Вера Ильинична
Отец ребёнка: Фаддеев Илья Яковлев
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ксения Ильина
Отец ребёнка: Фаддеев Илья Яковлев
Рождение ребёнка
02.03.1908
Отец ребёнка: Фаддеев Илья Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаддеев Петр Ильич
Отец ребёнка: Фаддеев Илья Яковлев
Смерть
Неизвестно