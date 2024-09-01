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Чернов Павел Афанасьевич

Место рождения

Грибцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

1859 или 1864

Дата смерти

10.07.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 или 1864

Отец: Чернов Афанасий Николаевич

Мать: Чернова Евдокия Егоровна

Грибцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
24.04.1878

Жена: Чернова Пелагея Егоровна

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1884

Сын: Чернов Максим Павлович

Мать ребёнка: Чернова Пелагея Егоровна

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1886

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: Чернова Пелагея Егоровна

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.09.1888

Дочь: Евлампия Павловна

Мать ребёнка: Чернова Пелагея Егоровна

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1889

Сын: Чернов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Чернова Пелагея Егоровна

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
07.04.1892

Сын: Чернов Семён Павлович

Мать ребёнка: Чернова Пелагея Егоровна

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
18.01.1895

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Чернова Пелагея Егоровна

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.09.1898

Дочь: Ефросинья Павловна

Мать ребёнка: Чернова Пелагея Егоровна

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1901

Сын: Чернов Семён Павлович

Мать ребёнка: Чернова Пелагея Егоровна

Грибцово, Рузский, Московская область
Смерть
10.07.1906
Чахотка

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