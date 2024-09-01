Чернов Павел Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1859 или 1864
Дата смерти10.07.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 или 1864
Бракосочетание
24.04.1878
Жена: Чернова Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
15.01.1884
Мать ребёнка: Чернова Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
04.04.1886
Дочь: Александра Павловна
Мать ребёнка: Чернова Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
02.09.1888
Дочь: Евлампия Павловна
Мать ребёнка: Чернова Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
01.10.1889
Мать ребёнка: Чернова Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
07.04.1892
Мать ребёнка: Чернова Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
18.01.1895
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Чернова Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
22.09.1898
Дочь: Ефросинья Павловна
Мать ребёнка: Чернова Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
03.04.1901
Мать ребёнка: Чернова Пелагея Егоровна
Смерть
10.07.1906
Чахотка