Чернова Пелагея Егоровна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1878
Рождение ребёнка
15.01.1884
Отец ребёнка: Чернов Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.04.1886
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Чернов Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.09.1888
Дочь: Евлампия Павловна
Отец ребёнка: Чернов Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.10.1889
Отец ребёнка: Чернов Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.04.1892
Отец ребёнка: Чернов Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.01.1895
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Чернов Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.09.1898
Дочь: Ефросинья Павловна
Отец ребёнка: Чернов Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
03.04.1901
Отец ребёнка: Чернов Павел Афанасьевич
Смерть
Неизвестно