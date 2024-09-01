Чернова Пелагея Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернова Пелагея Егоровна

Чернова Пелагея Егоровна

Место рождения

Грибцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Грибцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
24.04.1878

Муж: Чернов Павел Афанасьевич

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1884

Сын: Чернов Максим Павлович

Отец ребёнка: Чернов Павел Афанасьевич

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1886

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Чернов Павел Афанасьевич

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.09.1888

Дочь: Евлампия Павловна

Отец ребёнка: Чернов Павел Афанасьевич

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1889

Сын: Чернов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Чернов Павел Афанасьевич

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
07.04.1892

Сын: Чернов Семён Павлович

Отец ребёнка: Чернов Павел Афанасьевич

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
18.01.1895

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Чернов Павел Афанасьевич

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.09.1898

Дочь: Ефросинья Павловна

Отец ребёнка: Чернов Павел Афанасьевич

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1901

Сын: Чернов Семён Павлович

Отец ребёнка: Чернов Павел Афанасьевич

Грибцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.