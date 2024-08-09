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Чернов Максим Павлович

Место рождения

Грибцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

15.01.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1884

Отец: Чернов Павел Афанасьевич

Мать: Чернова Пелагея Егоровна

Грибцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
05.09.1904

Жена: Чернова (Доброва) Елена Фёдоровна

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
26.01.1906

Дочь: (Чернова) Мария Максимовна

Мать ребёнка: Чернова (Доброва) Елена Фёдоровна

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.09.1907

Сын: Чернов Пётр Максимович

Мать ребёнка: Чернова (Доброва) Елена Фёдоровна

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
08.02.1909

Дочь: (Чернова) Глафира Максимовна

Мать ребёнка: Чернова (Доброва) Елена Фёдоровна

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.04.1911

Сын: Чернов Василий Максимович

Мать ребёнка: Чернова (Доброва) Елена Фёдоровна

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Чернов Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: Чернова (Доброва) Елена Фёдоровна

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
30.03.1914

Сын: Чернов Георгий Максимович

Мать ребёнка: Чернова (Доброва) Елена Фёдоровна

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
23.06.1916

Дочь: (Чернова) Анна Максимовна

Мать ребёнка: Чернова (Доброва) Елена Фёдоровна

Грибцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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