Чернов Максим Павлович
Место рождения
Дата рождения15.01.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1884
Отец: Чернов Павел Афанасьевич
Мать: Чернова Пелагея Егоровна
Бракосочетание
05.09.1904
Рождение ребёнка
26.01.1906
Дочь: (Чернова) Мария Максимовна
Мать ребёнка: Чернова (Доброва) Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.09.1907
Мать ребёнка: Чернова (Доброва) Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.02.1909
Дочь: (Чернова) Глафира Максимовна
Мать ребёнка: Чернова (Доброва) Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.04.1911
Сын: Чернов Василий Максимович
Мать ребёнка: Чернова (Доброва) Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Чернов Дмитрий Максимович
Мать ребёнка: Чернова (Доброва) Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.03.1914
Сын: Чернов Георгий Максимович
Мать ребёнка: Чернова (Доброва) Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.06.1916
Дочь: (Чернова) Анна Максимовна
Мать ребёнка: Чернова (Доброва) Елена Фёдоровна
Смерть
Неизвестно