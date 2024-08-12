Чернов Афанасий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1824 или 1828
Дата смерти09.11.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 или 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Владимир Афанасьевич
Мать ребёнка: Чернова Евдокия Егоровна
Бракосочетание
06.11.1846
Жена: Чернова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1859 или 1864
Мать ребёнка: Чернова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
Между 1862 и 1869
Сын: Чернов Евдоким Афанасьевич
Мать ребёнка: Чернова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Чернов Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Чернова Евдокия Егоровна
Смерть
09.11.1900
Старость