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Чернов Афанасий Николаевич

Место рождения

Грибцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

1824 или 1828

Дата смерти

09.11.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 или 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Владимир Афанасьевич

Мать ребёнка: Чернова Евдокия Егоровна

Бракосочетание
06.11.1846

Жена: Чернова Евдокия Егоровна

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1859 или 1864

Сын: Чернов Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: Чернова Евдокия Егоровна

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1862 и 1869

Сын: Чернов Евдоким Афанасьевич

Мать ребёнка: Чернова Евдокия Егоровна

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Чернов Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Чернова Евдокия Егоровна

Грибцово, Рузский, Московская область
Смерть
09.11.1900
Грибцово, Рузский, Московская область
Старость

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