Пода (Галушко) Любовь Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.09.1943
Дата смерти15.09.2019
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1943
Отец: Галушко Николай
Мать: Шаблий Нина Кондратьевна
Рождение ребёнка
13.01.1963
Дочь: Кижапкина Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Пода Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
31.01.1968
Дочь: Царегородцева Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Пода Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.2019
Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край