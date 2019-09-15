Пода (Галушко) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пода (Галушко) Любовь Николаевна

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Место рождения

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

17.09.1943

Дата смерти

15.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЦЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1943

Отец: Галушко Николай

Мать: Шаблий Нина Кондратьевна

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
13.01.1963

Дочь: Кижапкина Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Пода Виктор Николаевич

Шкуринская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.01.1968

Дочь: Царегородцева Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Пода Виктор Николаевич

Шкуринская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пода Виктор Николаевич

Смерть
15.09.2019
Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
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