Пода Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1939
Отец: Пода Николай
Мать: Пода Мария Стефановна
Рождение ребёнка
13.01.1963
Дочь: Кижапкина Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Пода Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
31.01.1968
Дочь: Царегородцева Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Пода Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пода Любовь Николаевна