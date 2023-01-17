Пода Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пода Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЦЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1939

Отец: Пода Николай

Мать: Пода Мария Стефановна

Рождение ребёнка
13.01.1963

Дочь: Кижапкина Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Пода Любовь Николаевна

Шкуринская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.01.1968

Дочь: Царегородцева Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Пода Любовь Николаевна

Шкуринская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пода Любовь Николаевна

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