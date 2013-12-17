Царегородцева (Пода) Людмила Викторовна
Место рождения
Дата рождения31.01.1968
Дата смерти17.12.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1968
Отец: Пода Виктор Николаевич
Мать: Пода Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
02.09.1989
Дочь: Царегородцева Любовь Георгиевна
Отец ребёнка: Царегородцев Георгий Сергеевич
Рождение ребёнка
10.03.1992
Дочь: Рожкова Марина Георгиевна
Отец ребёнка: Царегородцев Георгий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.2013