Царегородцева (Пода) Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царегородцева (Пода) Людмила Викторовна

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Место рождения

Шкуринская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

31.01.1968

Дата смерти

17.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЦЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1968

Отец: Пода Виктор Николаевич

Мать: Пода Любовь Николаевна

Шкуринская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.09.1989

Дочь: Царегородцева Любовь Георгиевна

Отец ребёнка: Царегородцев Георгий Сергеевич

Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.03.1992

Дочь: Рожкова Марина Георгиевна

Отец ребёнка: Царегородцев Георгий Сергеевич

Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Царегородцев Георгий Сергеевич

Смерть
17.12.2013
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