город Новокубанск, город Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Новокубанск

Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Кавказский уезд
5965Кубанское, селениена левом берегу р. Кубани1240742213051296малороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: мануфактурных 3, бакалейных 3. Питейных заведений 7. Мельниц мукомольных: ветряных 3, водяных 4. Крупорушек 2, чембарень 2. Кожевенный Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Новокубанский район
11963Новокубанскгород45°06'00"41°02'00"L-37-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Новокубанский муниципальный район, Новокубанское городское поселение
3634101001г Новокубанск#Н/Д
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close