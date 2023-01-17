Новокубанск
Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года
№Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
5965Кубанское, селениена левом берегу р. Кубани1240742213051296малороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: мануфактурных 3, бакалейных 3. Питейных заведений 7. Мельниц мукомольных: ветряных 3, водяных 4. Крупорушек 2, чембарень 2. Кожевенный Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
11963Новокубанскгород45°06'00"41°02'00"L-37-107
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
3634101001г Новокубанск#Н/Д