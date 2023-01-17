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Кротов Иван Павлович

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Место рождения

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1723 ст.

Дата смерти

Около 1748 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1708 г.р.

Мать

Вычислено 1699 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.

Отец: Кротов Павел Фёдорович

Мать: - Федосия Терентьевна

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.

Дочь: Кротова Марья Ивановна

Мать ребёнка: Сычюгова Акилина Ивановна

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Дочь: Кротова Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Сычюгова Акилина Ивановна

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.

Сын: Кротов Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Сычюгова Акилина Ивановна

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Дочь: Кротова Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Сычюгова Акилина Ивановна

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.

Сын: Кротов Федот Иванович

Мать ребёнка: Сычюгова Акилина Ивановна

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1748 ст.
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