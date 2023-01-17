Кротов Иван Павлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1723 ст.
Дата смертиОколо 1748 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.
Отец: Кротов Павел Фёдорович
Мать: - Федосия Терентьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.
Дочь: Кротова Марья Ивановна
Мать ребёнка: Сычюгова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Дочь: Кротова Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Сычюгова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.
Мать ребёнка: Сычюгова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Дочь: Кротова Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Сычюгова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.
Мать ребёнка: Сычюгова Акилина Ивановна
Смерть
Около 1748 ст.