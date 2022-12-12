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- Федосия Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1699 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1723 г.р.
Вычислено 1725 г.р.
Вычислено 1729 г.р.
Вычислено 1733 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1699 ст.

Отец: - Терентий -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Сын: Кротов Иван Павлович

Отец ребёнка: Кротов Павел Фёдорович

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.

Сын: Кротов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Кротов Павел Фёдорович

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.

Сын: Кротов Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Кротов Павел Фёдорович

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Дочь: Кротова Мария Павловна

Отец ребёнка: Кротов Павел Фёдорович

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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