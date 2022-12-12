- Федосия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1699 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1699 ст.
Отец: - Терентий -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.
Сын: Кротов Иван Павлович
Отец ребёнка: Кротов Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.
Отец ребёнка: Кротов Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.
Отец ребёнка: Кротов Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Дочь: Кротова Мария Павловна
Отец ребёнка: Кротов Павел Фёдорович
Смерть
Неизвестно