Кротов Павел Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1708 ст.
Дата смертиОколо 1761 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1708 ст.
Отец: Кротов Фёдор Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.
Сын: Кротов Иван Павлович
Мать ребёнка: - Федосия Терентьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.
Мать ребёнка: - Федосия Терентьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.
Мать ребёнка: - Федосия Терентьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Дочь: Кротова Мария Павловна
Мать ребёнка: - Федосия Терентьевна
Смерть
Около 1761 ст.