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Кротов Павел Фёдорович

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Место рождения

Теплышевской

Дата рождения

Вычислено 1708 ст.

Дата смерти

Около 1761 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1677 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1723 г.р.
Вычислено 1725 г.р.
Вычислено 1729 г.р.
Вычислено 1733 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1708 ст.

Отец: Кротов Фёдор Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Сын: Кротов Иван Павлович

Мать ребёнка: - Федосия Терентьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.

Сын: Кротов Михаил Павлович

Мать ребёнка: - Федосия Терентьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.

Сын: Кротов Фёдор Павлович

Мать ребёнка: - Федосия Терентьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Дочь: Кротова Мария Павловна

Мать ребёнка: - Федосия Терентьевна

Смерть
Около 1761 ст.
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