Кротов Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1677 ст.
Дата смертиОколо 1739 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1677 ст.
Отец: Кротов Василий -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1697 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1712 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1739 ст.