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Кротов Фёдор Васильевич

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Место рождения

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1677 ст.

Дата смерти

Около 1739 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1697 г.р.
Вычислено 1708 г.р.
Вычислено 1712 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1677 ст.

Отец: Кротов Василий -

Мать: не указана

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1697 ст.

Сын: Кротов Кузьма Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.

Сын: Кротов Павел Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1712 ст.

Сын: Кротов Степан Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1739 ст.
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