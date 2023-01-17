Сычюгова Акилина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1723 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.
Отец: Сычюгов Иван Степанович
Мать: - Акилина Семёновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.
Дочь: Кротова Марья Ивановна
Отец ребёнка: Кротов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Дочь: Кротова Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Кротов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.
Отец ребёнка: Кротов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Дочь: Кротова Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Кротов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.
Отец ребёнка: Кротов Иван Павлович
Смерть
Неизвестно