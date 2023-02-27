(Рогозина) Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Ерофей
Рождение ребёнка
1816
Сын: Рогозин Георгий
Отец ребёнка: Рогозин Ерофей
Рождение ребёнка
1818
Сын: Рогозин Григорий
Отец ребёнка: Рогозин Ерофей
Рождение ребёнка
1826
Сын: Рогозин Николай
Отец ребёнка: Рогозин Ерофей
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Рогозина) Наталья
Отец ребёнка: Рогозин Ерофей
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Рогозина) Анна
Отец ребёнка: Рогозин Ерофей
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно