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(Рогозина) Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Ерофей

Рождение ребёнка
1816

Сын: Рогозин Георгий

Отец ребёнка: Рогозин Ерофей

Рождение ребёнка
1818

Сын: Рогозин Григорий

Отец ребёнка: Рогозин Ерофей

Рождение ребёнка
1826

Сын: Рогозин Николай

Отец ребёнка: Рогозин Ерофей

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Рогозина) Наталья

Отец ребёнка: Рогозин Ерофей

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Рогозина) Анна

Отец ребёнка: Рогозин Ерофей

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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