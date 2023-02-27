Рогозин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Рогозин Ерофей
Мать: Устинья
Рождение ребёнка
1840
Сын: Рогозин Самойло
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1845
Сын: Рогозин Роман
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно