Рогозин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Рогозин Ерофей

Мать: Устинья

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1840

Сын: Рогозин Самойло

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1845

Сын: Рогозин Роман

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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