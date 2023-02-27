Рогозин Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Рогозин Ерофей

Мать: Устинья

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
1843

Сын: Рогозин Никифор

Мать ребёнка: Евгения

Рождение ребёнка
1845

Сын: Рогозин Фёдор

Мать ребёнка: Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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