Рогозин Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Рогозин Ерофей
Мать: Устинья
Рождение ребёнка
1843
Сын: Рогозин Никифор
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
1845
Сын: Рогозин Фёдор
Мать ребёнка: Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно